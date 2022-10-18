نقابة معلمي بني سويف تحرر محضرا ضد ولي أمر اعتدى على مديرة مدرسة

أكد مصطفى الديب نقيب المعلمين في بني سويف، تحرير محضر ضد ولي أمر أحد الطلاب؛ لتعديه على مديرة مدرسة الحومة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، تحت رقم ٦٨٤٥ إداري مركز الواسطى.

وقال نقيب المعلمين، إنه فور تلقيه خبر تعرض مديرة مدرسة الحومة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الواسطى التعليمية للسب من جانب ولي أمر أحد الطلاب بالمدرسة، أمر بالتحرك العاجل لمسؤولي النقابة الفرعية بالواسطى برئاسة عبدالحميد منصور نقيب المعلمين بالواسطى، باصطحاب مديرة المدرسة وتحرير محضر والوقوف بجانب المديرية؛ لإثبات الحالة بقسم الشرطة، وحفظ حقها القانوني، وذلك بناءً على تعليمات خلف الزناتي النقيب العام للمعلمين للوقوف بجانب المعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين، أنه تبين أن ولي الأمر المتعدي على مديرة المدرسة اقتحم المدرسة بعد منعه من الدخول قبل المواعيد الرسمية وتعدى على مديرة المدرسة.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه بعد تحرير المحضر، تم العرض على النيابة العامة بمركز الواسطى، والتي أمرت بحجز ولي الأمر على ذمة التحقيقات لحين وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، تلقت تقريرًا من النقابة الفرعية ببني سويف، يفيد بتعرض مديرة مدرسة الحومة الإعدادية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، للسب من قبل ولي أمر وبناءً على ذلك حررت محضرا لإثبات الحالة بقسم الشرطة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبدالحميد منصور رئيس اللجنة النقابية بالواسطى بمرافقة مديرة المدرسة، وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر، والحفاظ على حقها القانوني والأدبي.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتسآب 01555208606؛ ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.