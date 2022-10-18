 السفير الروسي لدى برلين يؤكد استعداد بلاده لإمداد ألمانيا بالغاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الروسي لدى برلين يؤكد استعداد بلاده لإمداد ألمانيا بالغاز

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:35 ص
أكد السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشايف اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإمداد ألمانيا بالغاز عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" غير المتضرر.

وقال نيتشايف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم "- إنه لا توجد إشارات من برلين حتى الآن بخصوص إمكانية إمدادها بالغاز عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" غير التالف، محملا السلطات الألمانية مسئولية تدمير التعاون مع روسيا في مجال الطاقة.

وأضاف السفير الروسي أن القيادة في ألمانيا أصبحت رهينة الموقف الجماعي للغرب، لافتا إلى وجود إمدادات تعاقدية موثوقة وطويلة الأجل لإمداد ألمانيا بموارد الطاقة الروسية، متهما برلين بـ"تدمير التعاقدات".

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