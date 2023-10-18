قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن وجوده في إسرائيل لكي يعرف العالم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل زيارة إلى إسرائيل ليكون بايدن أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في وقت الحرب، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف بايدن: «أردت أن أكون هنا لسبب بسيط لكي يعرف شعب إسرائيل وشعوب العالم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل».

وتابع: «الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.. أريد أن أقول لشعب إسرائيل إن التزامهم وشجاعتهم مذهلة، أنا فخور بوجودي هنا».

وهاجم الرئيس الأمريكي حركة حماس الفلسطينية قائلا: «حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني ولم تجلب له سوى المعاناة».

ورفض بايدن تحميل إسرائيل مسئولية الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة.

وقال: «لقد شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة أمس (الثلاثاء)، وبناءً على ما رأيته يبدو أن الأمر قد تم من قبل الفريق الآخر وليس أنتم».