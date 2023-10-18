 الكنيسة الأرثوذوكسية تطلق مبادرة لتقديم المساعدات للفلسطينيين من خلال أسقفية الخدمات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكنيسة الأرثوذوكسية تطلق مبادرة لتقديم المساعدات للفلسطينيين من خلال أسقفية الخدمات

مارينا نبيل
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:37 م
قال البابا تواضروس الثاني، في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، اليوم، إن تعاطف الكنيسة مع الأشقاء في فلسطين ليس مجرد تعاطف كلامي، موضحا: "أطلقنا مبادرة لكي نقدم مساعدات وتبرعات عينية أو مادية من أغذية وأطعمة وأدوية أو مستلزمات صحية، أو بطاطين مع اقتراب قدوم الشتاء القارس في هذه المناطق من خلال أسقفية الخدمات".

ودعا البابا، الشعب إلى تقديم المساعدات لكنائسهم التي ستقوم بجمعها وتحويلها لمركز مارمرقس بجوار كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر بالقاهرة، مؤكدًا أنها فرصة فرصة للمشاركة بأبسط شيء.

وأوضح أن المساعدات ستدخل إلى غزة من خلال التحالف الوطني للعمل، الذي تعتبر الكنيسة جزءًا منه، ضمن مساعدات كثيرة مصر قدمتها ودول أخرى والمعبر هو المنفذ الوحيد لدخول هذه المساعدات.

ودعا قداسته للصلاة "للحفاظ على شعبنا وناسنا، وحمايتهم ووقف الضربات واستخدام الأسلحة، ووقف الحرب، المرفوضة أمام الناس والله".

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