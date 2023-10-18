سوريا تعلن الحداد العام لـ3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني بقطاع غزة

أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم الأربعاء، على "الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطــاع غــزّة".

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، "تُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

واستشهد أكثر من 800 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء أمس الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسئولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.