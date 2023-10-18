حاتم سكر يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة بشكل طبيعي.

وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران أمس، دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران اليوم مشاركة حاتم سكر بشكل طبيعي في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.