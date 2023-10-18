 حاتم سكر يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك - بوابة الشروق
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حاتم سكر يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:30 م

شارك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة بشكل طبيعي.

وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران أمس، دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران اليوم مشاركة حاتم سكر بشكل طبيعي في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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