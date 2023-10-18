اتحاد الأطباء العرب يندد باستهداف إسرائيل مستشفى المعمداني بغزة

ندد اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، بقصف إسرائيل للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بقطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من الفلسطينيين.

واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، القصف المتكرر للمنشآت الصحية في غزة، داعيا إلى ضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية في غزة، والتي تعمل وسط ظروف قاسية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وأكد الاتحاد أن المستشفيات ليست أهدافا في الحروب والصراعات، مشددا على إعطاء أولوية قصوى لحمايتها، من أجل استكمال مهمتها النبيلة في إنقاذ المرضي.

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع المياه والكهرباء.

وقال رسلان، إن محاولات إسرائيل للإخلاء الجبري للمستشفيات بقطاع غزة، سواء للمرضى أو العاملين في المجال الصحي، سوف يفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.