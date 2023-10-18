وزير الخارجية: الأجواء الملتهبة منعت عقد قمة عمّان الرباعية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لم تشارك في قمة عمّان الرباعية بشأن الأوضاع في غزة؛ بسبب انسحاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أن «أبو مازن» انسحب لعدم وجود أرضية كافية للحديث؛ الذي ارتبط في الأساس بإطلاق عملية السلام على أساس حل الدولتين.



وأكمل: «تأثير الضربة الجوية على مستشفى المعمداني، وما أتت به من ضحايا مدنيين على هذا القدر من العدد البالغ، جعل الأجواء ملتهبة ويصعب أن تنعقد القمة في تلك الأجواء».



وأكد أنه «سوف تكون هناك فرص أخرى لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين، والتنسيق بين الدول الثلاث مصر والأردن وفلسطين، والتواصل مع الشركاء الدوليين وبينهم الولايات المتحدة».



وعن حالة العلاقات المصرية – الإسرائيلية في الوقت الراهن، عقب: «هناك ضغوط مترتبة على الصراع وتأثيراته على الأمن القومي المصري ومقدرات الشعب الفلسطيني».



ولفت إلى «استمرار مصر في اتصالاتها واهتمامها بالتنسيق؛ ليكون هناك دور تلعبه في رعاية الأشقاء الفلسطينيين، وتحقيق الاستقرار، وتجنب التصعيد المرتبط بالصراع وامتداده لكي لا يؤثر على مصالح مصر».