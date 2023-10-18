جومانا مراد في وقفة اتحاد النقابات المهن الفنية: أصعب إحساس في الدنيا العجز

قالت الفنانة جومانا مراد أثناء الوقفة التضامنية لاتحاد نقابات المهن الفنية، لاستنكار العدوان الآثم على شعب فلسطين، إن أصعب إحساس في الدنيا هو إحساس العجز، وأننا لا نستطيع فعل شيء أكبر مما نفعله تجاه إخواننا في فلسطين.

وأضافت جومانا، لـ"الشروق": "يجب أن نصل صوتنا للعالم الغربي بإن فلسطين محتلة وتتعرض لإبادة جماعية خاصة وأن إعلام العدو يسيطر على الرأي العام الغربي، ويستخدم صور الدمار في غزة ويقول إنه المتضرر".

وينظم اتحاد نقابات المهن الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، وقفة تضامنية يستنكر فيها العدوان الآثم على شعب فلسطين.

وحرص على الحضور مجموعة من نجوم الفن أبرزهم؛ أشرف زكي وأحمد بدير، وعمرو عبد الجليل، ومراد مكرم، وإيهاب فهمي، ومحمد الصاوي.

وحضر الفنان عبدالله مشرف، والفنان خالد الصاوي، كما حضرت الفنانة هاجر الشرنوبي وعلى كتفها الشال الفلسطيني، والفنانة جومانا مراد التي حضرت مرتدية شال بالعلم الفلسطيني.