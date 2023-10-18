الرئيس الروسي يصل منتدى الحزام والطريق في بكين

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد"، حيث سيتحدث في حفل الافتتاح بعد رئيس الصين شي جين بينج، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.



ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.



ومن المقرر أيضًا ضمن فعاليات المنتدي، عقد محادثات بين رئيسي الصين وروسيا.



يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.