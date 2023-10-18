 رويترز عن مسئول في البيت الأبيض: بايدن ألغى زيارته للأردن بعد التشاور مع العاهل الأردني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رويترز عن مسئول في البيت الأبيض: بايدن ألغى زيارته للأردن بعد التشاور مع العاهل الأردني


نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 1:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 1:12 ص

نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، عن مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى زيارته إلى الأردن، والتي كان مقرر لها اليوم الأربعاء، بجانب عقد قمة رباعية تضم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح المصدر، أن قرار إلغاء الزيارة، جاء بعد تشاور مع العاهل الأردني.

وذلك بعد ساعات قليلة من بصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين.

كما أعلنت، منذ قليل، كل من مصر والأردن وفلسطين، إلغاء القمة الرباعية المشار إليها.

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