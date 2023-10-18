استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

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استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد جلسة هادئة إلى حد ما في ظل انتظار المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في العالم وتقييم آفاق الطلب والعرض العالميين في السوق.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تعاملات اليوم بسعر 66ر86 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل وهو تقريبا نفس مستواه أمس.

في الوقت نفسه سجل خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفاعا طفيفا قدره 25ر0 دولار إلى 90ر89 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وتترقب الأسواق نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل غدا والتي يقول إنها تستهدف إظهار التضامن مع إسرائيل ومحاولة إقناعها بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وفي ظل المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ينتظر المتعاملون في سوق النفط أيضا بيانات اقتصادية صينية بما في ذلك معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي والمنتظر نشرها غدا.

كما ينتظر المتعاملون البيانات الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزون الخام لدى الولايات المتحدة.