 أستراليا تعيد فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أستراليا تعيد فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:49 ص

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الأربعاء، إعادة فرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر على السفر بحق 19 فرادا و57 كيانا إيرانيا لدورهم في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وونج القول، إنه تم فرض هذه العقوبات في السابق وفقا لقرار لمجلس الأمن الدولي، وسوف يتم الآن إدراجها ضمن إطار العقوبات المستقلة لأستراليا.

وأضافت أن هذا الإجراء يتوافق مع التوجه الذي تبناه الشركاء الدوليون.

وأوضحت أنه تم فرض عقوبات على 3 أشخاص آخرين و11 كيانا؛ بسبب صلتهم بأشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات.

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