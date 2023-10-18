وزير خارجية فلسطين: كان ممكنا منع المأساة التي تشهدها غزة حاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه كان من الممكن منع المأساة التي تشهدها بلاده حاليا في قطاع غزة.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنه على مدار سنوات حذرت القيادة الفلسطينية من الوضع الراهن المتدهور الذي يفرض الاحتلال.

وأشار إلى انتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولاتها إنكار حقوقه وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ما أدى إلى كل هذا التصعيد.

ونوه بأن العالم اختار التعايش مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل الدعوات التي قدمت لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الاحتلال خذل كل المساعي التي قدمت للوصول إلى حل يرتكز على القانون الدولي وترك المستعمر يصول ويجول.