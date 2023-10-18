 المستشار الألماني: من الضروري فتح تحقيق شامل للغاية بشأن حادث مستشفى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني: من الضروري فتح تحقيق شامل للغاية بشأن حادث مستشفى غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 12:41 م

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن صدمته إزاء تدمير مستشفى في قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص.

وكتب شولتس، اليوم الأربعاء على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أشعر بالفزع بسبب الصور التي وصلتنا بشأن الانفجار الذي وقع في مستشفى بغزة.. لقد أصيب واستشهد الأبرياء، قلوبنا مع أسر الضحايا".

وأضاف شولتس: "من الضروري أن يتم فتح تحقيق شامل للغاية بشأن هذا الحادث".

وكان قصف مستشفى في قطاع غزة بواسطة صاروخ أمس الثلاثاء، أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المحلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إلى جانب العديد من الدول العربية، إن الانفجار المميت وقع نتيجة لغارة جوية إسرائيلية.

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