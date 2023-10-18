ممثل حماس في لبنان: واشنطن والدول الداعمة لإسرائيل تتحمل المسئولية كاملة عن الحرب

قال أسامة حمدان ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة وكل الدول الغربية التي تدعم إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، مساء أمس، استشهاد وإصابة ما يزيد على 500 فلسطيني جراء قصف المستشفى التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، والتي تعد من أقدم المستشفيات في غزة، وفقا لوكالة رويترز.

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.