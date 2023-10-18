منسقة المفوضية الأوربية لمناهضة الكراهية ضد المسلمين ببروكسل: يجب تعزيز مبادئ الإنسانية

دعت منسقة المفوضية الأوروبية لمناهضة الكراهية ضد المسلمين ببروكسل ماريون لاليس، إلى وجوب إعلاء كلمة السلام والمساهمة الفاعلة في تعزيز مبادئ الاحترام والإنسانية.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في فيديو مصور بالمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، وأضافت أن السياق العالمي الحالي يدعونا لمكافحة الأحكام المسبقة على الإسلام كما يدعونا إلى تعزيز قيمة التسامح الديني والتفاهم بين الأديان.

وأكدت أن خطاب الكراهية تسرب بشكل خاص إلى شبكة الإنترنت، وكثيرا ما يكون مصحوبًا بالتدليس، مما يحدث بيئة مسمومة في العالم الافتراضي تظهر نتائجها الوخيمة في العالم الواقعي، قائلة: «إن التحريض على الكراهية يشكك في القيم المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي قيم احترام الكرامة الإنسانية، والحرية، والديمقراطية، والمساواة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات؛ لذلك، فإن مكافحة الكراهية وخطاب التمييز ضد المسلمين في أوربا، أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهذا هو ما يحدث على أرض الواقع من خلال خطط عمل واضحة للاتحاد الأوروبي».

وأكدت منسقة المفوضية الأوروبية لمناهضة الكراهية ضد المسلمين ببروكسل أنها تريد أن يعيش كل الناس في أوربا والعالم أجمع حياتهم دونما خوف أو تمييز وهذا يستدعي منا جهودًا متوالية، وتنسيقًا بنَّاءً وليس مجرد أمور شكلية.

وتابعت «أننا في الاتحاد الأوروبي -وبشكل شخصي- بصدد إعداد دستور وثيقة ترصد الكراهية ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي، وتقترح الحلول المناسبة لها».

وأضافت أنه من الضروري أن تساهم القيادات الدينية والفقهاء في الجهود التي نبذلها من أجل التصدي لخطابات الكراهية والتمييز والعنصرية، وتعزيز قيم التفاهم والاحترام والتعايش. وأتطلع إلى الاستفادة من كل مساهماتكم واقتراحاتكم في هذا المؤتمر.

ووجهت منسقة المفوضية الأوروبية لمناهضة الكراهية ضد المسلمين ببروكسل الشكرَ إلى مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة بدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة، والقيادات الدينية الإسلامية، معربةً عن سعادتها بمشاركتها في هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت يعاني منه العالم من خطابات التطرف والكراهية خاصة ضد المسلمين.