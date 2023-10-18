 برلين تعلن وجود ألمان بين القتلى الذين سقطوا في إسرائيل جراء هجوم حماس - بوابة الشروق
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برلين تعلن وجود ألمان بين القتلى الذين سقطوا في إسرائيل جراء هجوم حماس

برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 2:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 2:26 م

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، وجود ألمان بين القتلى الذين سقطوا في إسرائيل بعد هجوم حماس، وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن الحكومة تفترض أن عددا يتكون من رقم واحد من المواطنين الألمان "راحوا ضحية لإرهاب حماس".

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

وأضاف المتحدث أن الخارجية على اتصال وثيق مع السلطات الإسرائيلية، وقال إن الحكومة الألمانية لا تؤكد حالات الوفاة إلا بعد إخطار الأقارب.

وصرح المتحدث بأن عدد الرعايا المقيمين في قطاع غزة المحاصر والمدرجين على قائمة التحوط من الأزمات التابعة لوزارة الخارجية يتألف من ثلاثة أرقام صغيرة، وقال إن الوزارة على اتصال وثيق مع هؤلاء المواطنين وتخطرهم باستمرار بالوضع الراهن.

وتابع المتحدث أن برلين على اتصال دائم أيضا مع الشركاء في المنطقة حتى تتيح إمكانية المغادرة لمن يرغب من هؤلاء الرعايا.


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