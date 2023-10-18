دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى يوم حداد وطني اليوم الأربعاء لإدانة مقتل مئات الأشخاص في مستشفى في قطاع غزة خلال غارة جوية.

كما دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي جميع المدارس والجامعات إلى إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، خرج المئات من أتباع حزب الله إلى الشوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت حاملين الأعلام الفلسطينية ودعوا إلى "تفجير" تل أبيب.

وسار متظاهرون آخرون في بيروت يحملون الأعلام الفلسطينية نحو السفارتين الفرنسية والأمريكية لإظهار إدانتهم للهجوم.

وأعلن حزب الله أن يوم الأربعاء يجب أن يكون "يوم غضب غير مسبوق" ضد إسرائيل و"جرائمها"، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.

واتهم الحزب الرئيس الأمريكي بالمجيء لحماية و"دعم هذا النظام المجرم".

وجاء في بيان لحزب الله أن "الرسالة واضحة: هذا اليوم سيتبعه يوم آخر على طريق المقاومة والنصر والانتقام للمظلوم من الظالم".

وقال إن كلمات الإدانة لم تعد كافية.

وجاء في البيان: "ندعو شعوب العالم العربي والإسلامي إلى النزول إلى الشوارع والأماكن العامة فورا، للتعبير عن غضبهم الشديد وممارسة الضغط على الحكومات والدول والمنظمات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر التي لا هوادة فيها والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".