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مصدر: دول كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تجري مناورات جوية مشتركة لأول مرة

سول - د ب ا
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:02 ص

قال مصدر اليوم، إن كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تعتزم إجراء مناورات جوية مشتركة لأول مرة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، في ظل جهود تعزيز التعاون الأمني ثلاثي الأطراف لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر إجراء التدريب الجوي الثلاثي الأحد المقبل فوق شبه الجزيرة الكورية، وسوف تشارك فيه قاذفة القنابل الأمريكية بي -52، التي تم نشرها مؤخرا في كوريا الجنوبية.

وقال مصدر مطلع إن "التدريبات الجوية المشتركة التي تشمل القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية سوف تتألف من تشكيلة طائرات، حيث سوف ترافق القاذفة بي -52 الطائرات المقاتلة من الدول الثلاثة".

وتأتي هذه الخطوة بعدما اتفق قادة الدول الثلاثة على تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، وذلك خلال قمتهم في كامب ديفيد في أغسطس الماضي.


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