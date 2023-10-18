 مسيرة حاشدة لطلبة موريتانيا تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسيرة حاشدة لطلبة موريتانيا تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 9:38 م

شارك المئات من الطلبة الموريتانيين، اليوم الأربعاء، في مسيرة على الأقدام من جامعة نواكشوط صوب السفارة الأمريكية، حيث نظموا وقفة للتنديد بقصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته نحو 500 فلسطيني من سكان قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من الحرم الجامعي خارج المدينة، وسارت لنحو 8 كيلومترات وسط هتافات منددة بالموقف الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي، ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

ورفع الطلاب شعارات تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، وتدين "جرائم إسرائيل"، واستنكروا من خلال الهتافات التجاهل الدولي للاعتداءات المتكررة على قطاع غزة.

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