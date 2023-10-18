قناة MSNBC الأمريكية مستنكرة ادعاءات إسرائيل: الصواريخ الفلسطينية لا تقتل مئات الأشخاص في ضربة واحدة

استنكر مراسل قناة "MSNBC" الإخبارية الأمريكية، في تقرير على الهواء مباشرة من مدينة أسدود المحتلة، ادعاءات الجيش الإسرائيلي بمسئولية حركة الجهاد عن مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقال راف سانشيز إن "الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة لا يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته بأن هذا الصاروخ كان صاروخًا فلسطينيًا من حركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف: "إنهم يستشهدون بمعلومات استخباراتية لم يعلنوها بعد، ويجب أن نقول أيضًا أن هذا النوع من عدد القتلى ليس هو ما تربطه عادةً بالصواريخ الفلسطينية، إنهم لا يميلون إلى قتل مئات الأشخاص في ضربة واحدة".

وأكد سانشيز: "هذا تشويش معتاد منها تماما في حالة الحرب، ويجب أن نكون واضحين حقًا في ذلك"، متابعا: "نحن غير قادرين على الدخول إلى غزة، في الوقت الحالي، الحدود الإسرائيلية مغلقة، والحدود المصرية مغلقة، فرقنا غير قادرة على الوصول إلى هناك والتحقق من ذلك مباشرة".

وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة قالت إن ضربة جوية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أدت لاستشهاد أكثر من 800 فلسطيني في مستشفى المعمداني المكتظ بالمرضى والنازحين في غزة.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو، في وقت سابق، مسئولية إسرائيل عن الهجوم على مستشفى المعمداني، قائلا: إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.