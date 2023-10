خذلناكم جميعًا .. بهذة الكلمات عبر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عن حزنه وغضبه من العدوان السافر من جانب دولة الاحتلال على مستشفى المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن 500 شهيد بخلاف المصابين.

حالة الغضب التي يعيشها الجميع بسبب قصف دولة الاحتلال لقطاع غزة لم يكن نجوم الرياضة بعيدين عنها فمشاهد الموت التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي عقب قصف المستشفى تسببت في ردود افعال واسعة من الكثير من اللاعبين والاندية وكان أبرزهم :

Can there be any reason in this world to drop bombs every day, every hour on innocent human beings and especially on young children to kill them!? Definitely nooot!!! This is such a nightmare - Where is humanity, people? 💔🇵🇸 #FreePalestine