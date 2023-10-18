طبيب بغزة: سقف غرفة العمليات سقط علينا أثناء إجراء عملية جراحية

قالت منظمة أطباء بلا حدود لقد فجعنا بالقصف الإسرائيلي الأخير للمستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، إنها منشأة صحية تعالج المرضى تستضيف النازحين، لقد قتل مئات الأشخاص، وهذه مجزرة، وأمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال الدكتور غسان أبو ستة طبيب في منظمة أطباء بلا حدود يعمل في قطاع غزة: "كنا نجري عمليات في المستشفى، وحدث انفجار قوي فسقط السقف على غرفة العمليات، وأصبحت مجزرة".

وأكد أبوستة أنه لا شيء يبرر هذا الهجوم المروع على المستشفى وعلى العديد من المرضى والعاملين الصحيين، فضلا عن الأشخاص النازحين إليه، والمستشفيات ليست هدفا.