أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية عنيفة استهدفت منزلا بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

جاء ذلك بعد ساعات من مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني والتي أسفر عن تسجيل أكثر من 800 شهيد دفعة واحدة.

وعمد جيش الاحتلال، طوال الأيام الماضية، على توجيه إنذار تهديد بقصف المستشفيات داعيا لإخلائها، في حين رفضت الطواقم الطبية الاستجابة لذلك.

وأثيرت حالة واسعة من الغضب والتنديد بعدما قصف الاحتلال مستشفى المعمداني، موقعا هذا العدد الكبير من الشهداء، في هجوم مروع بات يسمى مجزرة القرن الـ21.

واستمرار جيش الاحتلال في غاراته، يأتي على الرغم من أن المطالب والدعوات الإقليمية والدولية بضرورة وقف الحرب على غزة، في أعقاب المجازر المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال هناك.

في حين تشير المعلومات الواردة من إسرائيل، بأن جيش الاحتلال يهيئ عناصره لحرب طويلة الأمد، في خطوة يصفها الكثير من المحللين بأنها محاولة من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي للتغطية على الفشل الذريع، بعد تكبُّد الاحتلال خسائر وضربات غير مسبوقة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.