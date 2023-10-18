جهود احتواء التصعيد في غزة تتصدر مباحثات ولي العهد السعودي مع رئيس وزراء سنغافورة اليوم

يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في قصر اليمامة في الرياض، محادثات وصفت بالمهمة مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، والوفد المرافق له، الذي وصل الرياض مساء أمس للمشاركة في قمة الرياض بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان التي تبدأ أعمالها الجمعة المقبل.



وقال مصدر في سفارة سنغافورة بالرياض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تطورات الوضع في غزة والجهود الدولية المبذول لوقف التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تتصدر جدول محادثات الجانبين إلى جانب بحث تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاستثماري واستعراض الفرص المتاحة للشركات السنغافورية في مشاريع رؤية المملكة 2030 والسوق السعودي.



وكشف المصدر أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ومن بينها مذكرات تفاهم في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي ومجال ضمان جودة المنتجات الحلال وتنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.



ووقع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين على هامش أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة المنعقدة بالعاصمة الرياض.



كما تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من مجالات أخرى.



يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة بلغ 2ر45 مليار ريال عام 2022، محققا نموا بنسبة 50% مقارنة بالعام 2021.