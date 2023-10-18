 سوريا: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي


نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 8:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 8:31 ص

قالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان: "إن ما أقدمت عليه قوات الإجرام الصهيونية في عدوانها على مستشفى المعمداني بقطاع غزة يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الانسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً".

وأضاف البيان: "إن الجمهورية العربية السورية تعتبر هذه المجزرة بحق مئات الأبرياء في غزة عملاً وحشياً يعبّر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل".

وذكر "إن هذه الجريمة الشنيعة لا تذكرنا إلا بجرائم هذا الكيان الذي قام وتأسس على المجازر، وتعكس صورة صارخة لاستمرار نهج العصابات التي أنشأت الكيان الصهيوني المجرم".

وتابع قائلا "إن الجمهورية العربية السورية تحمّل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة وغيرها من المجازر، لكونها شريكة للكيان الصهيوني في كل عمليات القتل المنظم ضد الشعب الفلسطيني".


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