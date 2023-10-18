 ضبط هارب من حكم بالإعدام لاتهامه بقتل أسرته منذ 10 أعوام في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط هارب من حكم بالإعدام لاتهامه بقتل أسرته منذ 10 أعوام في الإسكندرية


نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 6:37 م

ألقى ضباط مباحث قطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على شخص يدعى "ال.ح.ج"، لاتهامه بالهروب من حكم قضائي بالإعدام شنقًا في قضية قتل أسرته عمدًا.

وكان المُقدم محمد الحسيني، مفتش الأمن العام ورئيس منطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط المتهم، وذلك حال اختبائه في منطقة النهضة بالعامرية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، فإن المتهم مطلوب على ذمة قضية قتل عمدًا، حيث واجه اتهامًا بقتل "أحد أقاربه، وزوجته، وأبنائه"، ولاذا بالهرب، وذلك منذ 10 أعوام. تم تحرير محضر إداري بعملية الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.


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