زيلينسكي يؤكد تسلم أول دفعة من صواريخ أتاكمز من أمريكا

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الثلاثاء تسلم أول دفعة من النظام الصاروخي التكتيكي (أتاكمز) من الولايات المتحدة.

وشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على الدعم وأكد أنه سيتم تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها.

وقال في خطاب متلفز مساء اليوم: "إنه يتم تنفيذ (الاتفاقات) بدقة . لقد أثبتت صواريخ (أتاكمز) جدارتها".

ووفقا لتقارير أوكرانية وأمريكية إعلامية، تم استخدام صواريخ (أتاكمز) للمرة الأولى في هجمات ضد مطارين شرقي أوكرانيا يديرهما المحتلون الروس.

وطلبت كييف الحصول على نظام الأسلحة منذ فترة. وبحسب مصادر أوكرانية، تم تدمير تسع مروحيات في الهجمات على المطارين الواقعين قرب مدينتي لوهانسك وبيرديانسك اليوم.

وعلاوة على ذلك، أعلنت القوات الخاصة للجيش في كييف عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء أنه تم تدمير تكنولوجيا خاصة ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات وترسانة أسلحة. كما لحقت أضرار بمدارج الطائرات.

وبحسب شركة "لوكهيد مارتن" لصناعة الأسلحة يصل مدى صواريخ (أتاكمز)، وهي صواريخ أرض- أرض، إلى 300 كيلومتر وتصيب الهدف بدقة شديدة.