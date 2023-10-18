ميسي: منتخب الأرجنتين تطور بعد التتويج بكأس العالم

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يرى ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، أن راقصي التانجو تطورو كثيرًا على مستوى اللعب والأداء بعد التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لإنجاز تاريخي هو الأول في مسيرته بالتتويج بكأس العالم 2022 في قطر على حساب فرنسا، ليعانق البرغوث الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

قال ميسي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم:" لدينا لاعبون رائعون وأسلوب لعب مميز جدا وهذا ما نحبه، نريد مواصلة السير على هذا الطريق".

أضاف:" لقد تطور منتخب الأرجنتين على مستوى اللعب بعد الفوز بكأس العالم، ونحن واثقون في أنفسنا وأصبحنا أكثر اتحادا وثباتا ونأمل في مواصلة النمو".

أتم تصريحاته "إذا كانت هناك مجموعة جيدة وأجواء جيدة في غرفة الملابس تصبح الأمور أسهل بكثير ونحن نستمتع باللعب وقضاء الوقت معا".