بوتين: قصف مستشفى غزة مأساة وكارثة إنسانية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة بأنه "مأساة وكارثة إنسانية"، داعيا إلى وقف النزاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال بوتين في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية": " لدي انطباع بأن الأطراف الرئيسية لا تريد أن يتفاقم الصراع بين إسرائيل وفلسطين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، مساء أمس، استشهاد وإصابة ما يزيد على 500 فلسطيني جراء قصف المستشفى التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، والتي تعد من أقدم المستشفيات في غزة.

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.