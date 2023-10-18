الكنيسة الإنجليكانية: تلقينا إنذارات من الاحتلال لإخلاء مستشفى المعمداني بغزة قبل قصفه

كشفت الكنيسة الأنجليكانية في القدس، أنها تلقت إنذارات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء المستشفى الأهلي المعمداني الذي تشرف عليه في غزة، قبل أن يتعرض للقصف مساء الثلاثاء ويتسبب باستشهاد نحو 500 شخص، بحسب شبكة "قدس الإخبارية".



وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية حسام إلياس نعوم، في مؤتمر صحفي لكنائس القدس، اليوم الأربعاء: "منذ قرار إخلاء شمال غزة إلى جنوبها، تلقينا (الكنيسة) ثلاثة إنذارات لإخلاء المستشفى، السبت والأحد والاثنين"، كما تم إرسال العديد من الإنذارات عبر الهاتف للمدراء في المستشفى مباشرة.



ووصف نعوم ما جرى بأنه "مذبحة وجريمة ضد الإنسانية"، موضحا أن "الناس اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا في هذا الوضع الصعب تحت القصف الجوي"، لأن "المستشفى محايد منذ إنشائه قبل 130 عاما".



وأكد أنه سيعاد فتح المستشفى لاحقا لاستقبال المصابين، قائلا إنهم مصممون على تقديم الخدمات الصحية للمدنيين في هذا الظرف الصعب.



وكان أكثر من ستة آلاف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، يحتمون بالمستشفى بعدما اضطروا لمغادرة منازلهم نتيجة القصف العنيف على غزة، ليتخذوا من ساحات المستشفى وحدائقه ومواقف السيارات التابعة له ملجأ.



ودعا نعوم لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في غزة، كما دعا لفتح ممرات آمنة للمدنيين.



وقصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن أكثر من 500 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، مما فجر غضبا عربيا وعالميا، فيما يحاول الاحتلال التنصل من الجريمة.