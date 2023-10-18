عضو بالصحفيين الفلسطينية: قصف مستشفى المعمداني إرهاب سافر مدعوم دوليًا

قال عضو نقابة الصحفيين في غزة رامي الشرافي، إن قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال، هو من أبشع المناظر التي شاهدها في حياته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن استهداف مؤسسة صحية تتبع كنيسة دينية لجأ غليها المدنيون لتلقي العلاج والهروب من جحيم العدوان داخل أسواره، إرهاب سافر وغير مسبوق على الإطلاق.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حكم بالإعدام على الهاربين من جحيمه داخل المستشفى، منوهًا بأن القطاع على مدار عشرة أيام من العدوان المتواصل، حكم بالإعدام على سكان قطاع غزة بأكمله، الذي يواجه إرهاب وعدوان ممنهج.

ووجه التحية للشعب المصري؛ لوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواقفه واضحة.

ومن جانبه، أدان نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، الجريمة النكراء التي وقعت في مستشفى المعمداني، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: «قالوا علنا أنهم سيبيدون قطاع غزة، ومع شدة الضغط الدولي أرادوا إنفاذ مهمتهم وسط ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وتسارعت مع الضغط».

ولفت إلى أن نوع السلاح والتفجيرات التي اُستخدمت لا يمكن إلصاقها في حماس بتحقيق بسيط وبدون تعقيدات، مؤكدًا أنه تستطيع أي لجنة تحقيق دولية تكشف أن الصواريخ التي قصفت بها المستشفى مصنوعة في الولايات المتحدة، ولا أحد من المقاومة يملك هذه القوة التفجيرية.

وتوقع تجاوز عدد الضحايا ألف شهيد في هذه المجزرة ما بين نساء وأطفال، مطالبًا الأمم المتحدة بتحمل مسئوليتها.