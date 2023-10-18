مظاهرات حاشدة في تونس احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

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تدفق الآلاف من المتظاهرين على الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، اليوم الأربعاء احتجاجا على القصف الإسرائيلي المستمر منذ 12 يوما على قطاع غزة، ردا على هجوم مباغت لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وتجمع المحتجون على مقربة من مقر السفارة الفرنسية بنفس الشارع ملوحين بالرايات الفرنسية، ومطالبين بطرد السفير الفرنسي احتجاجا على "انحياز" باريس لإسرائيل.

وقال مكلف بالإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، إن أعداد المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة ناهز 17 ألفا.

وفرضت قوات الأمن ووحدات من الجيش حواجز حديدية بمحيط السفارة على مسافة أمتار من تجمع المحتجين.

وخرجت مسيرة حاشدة في صفاقس وسط تونس ومدن أخرى اليوم.

وشهدت أغلب المدن التونسية مسيرات ليلية غاضبة أمس الثلاثاء، عقب القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة مع انتشار صور ومقاطع فيديو مروعة للضحايا وبينهم عدد كبير من الأطفال.

ووجه رئيس برلمان تونس إبراهيم بودربالة، في جلسة عامة أمس الثلاثاء انتقادات مباشرة لفرنسا لحظرها مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

ويدرس البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.