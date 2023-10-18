تحركات شعبية لبنانية في عدد من المناطق للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة

شهدت مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت، وفي جنوب وشرق وشمال البلاد، اليوم الأربعاء، تحركات شعبية للتنديد بالاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي العاصمة بيروت، لبى المئات من مناصري "تيار المستقبل" الدعوة إلى التظاهر في باحة مسجد الإمام علي بن أبي طالب في الطريق الجديدة، ببيروت، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وآخره المجزرة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي في المستشفى المعمداني في القطاع.

ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية والفلسطينية وبعض رايات "المستقبل"، وأطلقوا صيحات غضب داعمة لفلسطين والأقصى.

ودعوا حكام الدول العربية إلى التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية في حق المواطنين في غزة، مؤكدين أن تاريخ إسرائيل معروف بارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية.

كما دعوا "الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله إلى تحريك الـ100 ألف مقاتل لديه وعشرات آلاف الصواريخ لنصرة أهل غزة".

وفي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، نظم قطاع المرأة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تظاهرة، لتنديد بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، تخللتها وقفة تضامنية داعمة لصمود أهالي غزة.

يذكر أن إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل بقصف كثيف لقطاع غزة وقطعت الماء والكهرباء والدواء عن القطاع، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء من الفلسطينيين.