وصف الناقد الفني طارق الشناوي، قرار وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني؛ بشأن تأجيل الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية والذي كان مقررا انطلاقه في الـ 24 من الشهر الجاري؛ نتيجة توتر الأوضاع في المنطقة؛ بأنه «أسوأ الحلول»، مشبها إياه بقرار الطلاق كحل شرعي سيئ.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، إن القرار الصائب يتمثل في إقامة المهرجان، لافتا في الوقت ذاته إلى عقد الدورة السادسة من مهرجان الجونة في موعده الجديد بشكل مؤكد خلال الـ 27 من أكتوبر الجاري بعد قرار التأجيل الأخير.

وأضاف أن النسخة المقبلة من مهرجان الجولة قد لا تشهد الاحتفالات والأجواء الصاخبة التي جرى الاعتياد عليها على مدار السنوات الماضية، موضحا أن المهرجان سوف يستعرض مختلف الأفلام بأنواعها الكوميدية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح أن المهرجان سوف يتضمن إظهار رسائل تعاطفية مع الأشقاء في قطاع غزة خلال حفل الافتتاح، معقبا: «نحن ضد سفك الدماء وقتل الأطفال بغزة واغتيال وطن».

وأشار إلى استغلال دولة الاحتلال جميع الأحداث الفنية لإظهار رسائلها الخاطئة للعالم، موضحا: «كنت بمهرجان عام 2017 شاهدت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ترتدي فستانا عليه القدس، لتوصيل رسالتها الخاطئة بينما رسائلنا كلها صائبة».

ودعا إلى إقامة مهرجان الموسيقى العربية مع تقديم فقرة خلال فترة الافتتاح تظهر الموقف المصري أمام العالم في رسالة سياسية بالتزامن مع فعاليات المهرجان، قائلا: «أتمنى ألا يطول التأجيل».