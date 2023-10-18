 سليم: الزمالك مديون بمليار و580 مليون.. ومتعجب من ترشح خالد لطيف - بوابة الشروق
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سليم: الزمالك مديون بمليار و580 مليون.. ومتعجب من ترشح خالد لطيف

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 4:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 4:20 ص

أكد عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين الصندوق بالزمالك، أن انتخابات النادي تجرى في أجواء ديموقراطية.

وقال عبد المجيد عبر قناة صدى البلد: "الزمالك مديون بمليار و580 مليون، من بينهم 530 مليون للضرائب" .

وأكمل: "الزمالك مديون بسبب ضعف الإمكانيات المادية، وهناك مستحقات تساوي 57 مليون للاعبي الكرة و87 مليون للاعبي الألعاب الأخرى".

وأضاف: "كما تضم ميزانية الزمالك ديون تقدر بـ 144 مليونا تحت بند مدينين آخرين".

وأتم: "متعجب من ترشح خالد لطيف للانتخابات مرة أخرى، لن ينافس، وإذا نافس سيكون بسبب اسم جده محمد لطيف".


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