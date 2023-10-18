أكد عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين الصندوق بالزمالك، أن انتخابات النادي تجرى في أجواء ديموقراطية.
وقال عبد المجيد عبر قناة صدى البلد: "الزمالك مديون بمليار و580 مليون، من بينهم 530 مليون للضرائب" .
وأكمل: "الزمالك مديون بسبب ضعف الإمكانيات المادية، وهناك مستحقات تساوي 57 مليون للاعبي الكرة و87 مليون للاعبي الألعاب الأخرى".
وأضاف: "كما تضم ميزانية الزمالك ديون تقدر بـ 144 مليونا تحت بند مدينين آخرين".
وأتم: "متعجب من ترشح خالد لطيف للانتخابات مرة أخرى، لن ينافس، وإذا نافس سيكون بسبب اسم جده محمد لطيف".