إنفانتينو يدعو لزيادة الاستثمار بكرة القدم النسائية وإيقاف الحروب

دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلي الاستثمار الكبير في كرة القدم النسائية التي تمثل مستقبل اللعبة، و ذلك في مقدمة كلمته في مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو في كلمته بمؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذكرها الموقع الرسمي للفيفا، اليوم الأربعاء، إنه منذ توليه قيادة (الفيفا)، عمل على إصلاحات كبيرة تهدف إلى رفع مستوى كرة القدم النسائية إلى آفاق غير مسبوقة.

وأضاف: "نحن نناقش ترتيبات كأس العالم للسيدات لعام 2027، ندائي هو الاستثمار في كرة القدم النسائية، فهي المستقبل. أرغب في أن يكون لكل دولة في العالم دوري نسائي ومنتخب لهن ، النساء يشكلن 50% من سكان العالم، يجب علينا تطوير كرة القدم النسائية، وفتح المزيد من الأبواب والفرص. لدينا كل ما يلزم لتنظيم المنافسات والاستثمار في التطوير".

وأوضح رئيس (فيفا): "يجب أن نتأكد من إعطاء كل موهبة الفرصة للتألق، لكي نرى بطولات عالمية وربما أبطال عالميين قادمين من آسيا".

كما أكد رئيس الفيفا على رؤيته لتوحيد العالم أكثر من خلال كرة القدم، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لتحسين تنمية المواهب الشابة عالمياً من خلال برنامج تنمية المواهب وصناديق فيفا للتقدم.

وتابع: "نحب أن نقول ايضاً إن دور كرة القدم أصبح عالمياً بالفعل ولدينا مسؤولية في هذا الصدد تلعبون دورًا مهمًا في سبيل هذا التوحيد العالمي".

وأبدي رئيس الفيفا تعاطفه مع الشعوب المتأثرة بالحرب خاصة في فلسطين وإسرائيل، وقال: "للأسف نعيش في عالم مقسم وعدواني، أرغب في إرسال تعازي العميقة للعائلات والأصدقاء الذين يفقدون حياتهم في فلسطين وإسرائيل".

وأضاف: "تضامني مع الناس في جميع أنحاء المنطقة الذين يعانون ويدفعون ثمنًا لا يمكن وصفه. أفكاري وصلواتي مع جميع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن وجميع المعانين، العنف والكراهية لا يحققان شيئًا، ندائي إلى أولئك المتورطين ولديهم القدرة على إيقاف كل هذا، لإيجاد حل يمكن أن يجعلنا نعيش في سلام ومعاً"