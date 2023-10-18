فلسطين: إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة إذنا

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني وحروق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، صباح الأربعاء.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر الطميزي، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي في الأطراف، ووصفت بالمتوسطة، كما أصيب شاب برصاصة معدنية، وآخر بحروق بعد إصابته بقنبلة صوت بشكل مباشر.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي سياق متصل، أصيب شاب بعيار معدني وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان أحمد صلاح، بأن المواجهات تركزت في منطقة «أم ركبة»، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم، نقل إثرها إلى المستشفى، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.