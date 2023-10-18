المخابرات البريطانية تحقق في عملية تفجير مستشفى المعمداني بغزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، أن أجهزة المخابرات البريطانية تحقق "بسرعة لتحديد الحقائق" وراء انفجار مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقال سوناك، للمشرعين في البرلمان البريطاني، إنه "يجب ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن نحصل على كل الحقائق حول هذا الوضع المروع"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.



وأضاف: "أجهزة استخباراتنا تقوم بتحليل الأدلة بسرعة لتحديد الحقائق بشكل مستقل"، مؤكدا مجددا أن المملكة المتحدة لا تزال تركز على الجهود المبذولة لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

ووقع انفجار مدمر، مساء أمس الثلاثاء، في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة ما أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى.

وكان هؤلاء الشهداء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.