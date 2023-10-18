 بايدن: طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة


نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 5:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 5:53 م

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي، إنه سوف يحث الكونغرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما، مؤكدا أن ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي له اليوم في إسرائيل، أنه ينبغي أن يكون هناك وضوحا بشأن الأهداف المتوخاة والسبل الكفيلة بتحقيقها، مشيرا إلى أن العالم أجمع حزن على الأرواح التي أزهقت أمس جراء قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وطالب بايدن اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، لافتا إلى موافقة إسرائيل على إدخال المساعدات إلى المدنيين.

وأوضح أنه سيقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية، مردفا: "الشعب الفلسطيني يعاني بشدة أيضا".


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