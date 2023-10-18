الرئيس الصيني: مشروع الحزام والطريق على المسار الصحيح

ذكر الرئيس الصيني، شي جين بينج أن مشروع البنية التحتية الضخم الصيني، المعروف باسم "مبادرة الحزام والطريق" على المسار الصحيح، على الرغم من التوترات والصراعات الدولية.

وأضاف شي في بكين اليوم الأربعاء، في افتتاح منتدى الحزام والطريق الثالث، لبحث المشروع أن المشروع " يمضي قدما على المسار الصحيح ".

وتابع شي أن الدول النامية، يتعين أن تستفيد أيضا من مبادرة الحزام والطريق، التي تم إطلاقها قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن التغييرات التاريخية تتكشف في العالم.

وكان من بين ممثلي أكثر من 140 دولة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى بكين أمس الثلاثاء.

وفي تصريحاته اليوم الأربعاء، انتقد شي أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، التي ليست أعضاء في المشروع، ولكنها فرضت عقوبات على الصين أو تحقق في المنتجات الصينية. وأضاف "إننا لسنا ضد العقوبات أحادية الجانب والقيود الاقتصادية وفك الارتباط وتعطيل سلسلة التوريد".

وأضاف شي أن الصين لن تنخرط في مواجهة أيديولوجية وألعاب جيوسياسية أو مواجهة من خلال سياسة التكتل.