محافظ الأقصر يناقش مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق "أكتوبر- أبو سمبل"، بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر واللواء مهندس أشرف عبد العزيز مدير عام المرافق والمهندس أسامة زكي ممثلا الهيئة القومية للأنفاق، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والتنفيذين المعنيين.

وبدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع وأهدافه واستعراض المحطات الرئيسية والإقليمية السريعة، كما تمت مناقشة تحويلات المرافق المتعارضة "مياه وكهرباء وغاز واتصالات" مع إحداثيات الموقع العام للمشروع، وكذا نظرة عامة على الخطوط الثلاثة الخط الأخضر والأحمر والأزرق، وتصميم محطة الأقصر الرئيسية والذي استوحى تصميمه من معبد حتشبسوت وبه مركز تجاري للتسوق والترفية وحرم المحطة شرقا وغربا.

وقال محافظ الأقصر، إن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات، ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها لمركز إقليمي.