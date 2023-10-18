الاستخبارات البريطانية: الصراع في غزة قد يؤدي لوقوع أعمال إرهابية في البلاد

قال كين مالكوم رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 5"، إن الصراع في غزة يمكن أن يدفع للقيام بأعمال إرهابية في المملكة المتحدة.

ولقي ما لا يقل عن 1400 شخص حتفهم، كما أصيب الآلاف في هجوم لحركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

واستشهد أكثر من 2778 فلسطينيا بعدما بدأت إسرائيل في شن هجمات جوية على غزة ردا على هجوم حماس، كما قامت بقطع إمدادات الوقود والطعام والأدوية من دخول القطاع، الذي يقطن فيه أكثر من مليوني نسمة.

وانضم مالكوم لنظرائه من تحالف العيون الخمسة الاستخباري الذي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا، خلال فعالية استضافها مكتب التحقيقات الاتحادي أمس الثلاثاء.

وقال مالكوم للصحفيين، إن جهاز الاستخبارات "يراقب عن كثب" الأحداث في الشرق الأوسط.

وأضاف: "هناك إمكانية واضحة أن تؤدي الأحداث البالغة في الشرق الأوسط إلى تفاقم حجم التهديدات في المملكة المتحدة أو إلى حدوث تغيرات في الشكل فيما يتعلق بما يتم استهدافه وكيفية تأثر الأشخاص بها أو إلى كليهما.

وأوضح: "الإرهابيون يمكن أن يتأثروا ليس فقط بما يحدث داخل المملكة المتحدة، ولكن أيضا بما يرونه في الشرق الأوسط أو في القارة أو في مناطق أخرى".