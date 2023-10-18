الأمم المتحدة تطالب بوقف طرد اللاجئين الأفغان من باكستان

ذكر مسئولو الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أنهم حثوا الحكومة الباكستانية على الوقف الفوري لعملية طرد أكثر من مليون مهاجر أفغاني.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان، ريتشارد بينيت، بالإضافة إلى مسؤولي الأمم المتحدة، فيليبي جونزاليس موراليس وريم السلام، اليوم الأربعاء إلى وقف فوري لطرد أكثر من مليون مهاجر أفغاني، من قبل الحكومة الباكستانية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وطبقا لبيانهم المشترك الصادر على الموقع الالكتروني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربوا عن قلقهم إزاء تقارير تشير إلى أنه منذ أن أعلنت باكستان برنامج إعادة المهاجرين الأفغان، إلى وطنهم، فإن الأفغان المقيمين في باكستان يتعرضون لخطر الاعتقال والاستغلال والمعاملة غير القانونية.

ويسلط البيان الضوء أيضا على أن الكثير من المهاجرين الأفغان سعوا للجوء إلى باكستان، بسبب مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان وحفاظا على سلامتهم.