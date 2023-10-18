فرنسا تخلي مطار ليل بسبب مخاوف من وجود قنبلة

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أعلن مطار مدينة ليل الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من وجود قنبلة.

وقال المطار عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) "فرق أمنية موجودة في المكان"، وفقا لوكالة رويترز.

ونقل تلفزيون بي.إف.إم عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون يوم الأربعاء بسبب إنذارات أمنية.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس في 13 أكتوبر في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ إسلامين متشددين.

وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، أمس لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال أربعة أيام.