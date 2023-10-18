هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن تحرك بري وشيك في غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته اليوم لتل أبيب أن العملية البرية في غزة أمر لا مفر منه.



يأتي ذلك بعد أن حشد جيش الاحتلال قوات كبيرة بالتوازي مع حملة قصف غير مسبوقة على غزة.



وواصل جيش الاحتلال في اليوم الـ12 من عدوانه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.