القيادة الفلسطينية تؤكد منع التهجير من قطاع غزة واعتباره خطا أحمر

أكدت القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واعتباره "خطا أحمر، لن نسمح بتجاوزه".

وجاء في بيان عقب اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، إنه تم "التأكيد على الالتزام بجميع القرارات التي اتخذت في الثالث من يوليو الماضي بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال بما فيها استمرار وقف التنسيق الأمني بالكامل".

وأكد البيان "حق شعبنا المشروع في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة مؤسسات الدولة الفلسطينية هي حماية الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسئولياته مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

وحث البيان على "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني ورفض الفتن والانجرار نحو الفوضى والحفاظ على مكتسبات شعبنا والممتلكات العامة والخاصة، وعدم حرف البوصلة عن الهدف المنشود".

وختم بأن "الأمن والسلام لن يتحققا إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194".

وكان الرئيس عباس قطع مساء أمس زيارته للأردن، وعاد إلى رام الله، حيث جرى، بالتشاور مع الأردن ومصر، قمة كانت مقررة الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار إسرائيل