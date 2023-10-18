وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الجهود الممكنة لوقف أعمال التصعيد في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن المملكة تبذل الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري في غزة ومحيطها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزيري خارجية السعودية وإيران التقيا اليوم على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، حيث بحثا "التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها".

وشدد بن فرحان على "موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني"، مؤكدا موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وكانت السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، دعت إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة التنفيذية على مستوى الوزراء، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدّد المدنيين وأمن المنطقة واستقرارها.