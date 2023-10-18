الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بنكبة جديدة أو بتهجير شعبنا من أرضه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن مجلس الأمن والمنظمات الدولية اتخذت عشرات القرارات للحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولم يطبقوها؛ لأن الولايات المتحدة لا ترغب في تطبيق تلك القرارات.

واستطرد في كلمة له، صباح الأربعاء: «العدوان على أبناء شعبنا يجب أن يتوقف، وتلك الجرائم يجب أن تتوقف، لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الـ21، ولن نسمح بأن يهجر شعبنا مرة أخرى».

وأضاف: «شعبنا سيبقى صامدا على أرض وطنه، ولن نرحل ولن نرحل ولن نرحل مهما بلغت التضحيات، سنقوم بكل ما يلزم لوقف حمام الدم في غزة الأبية والضفة الباسلة».

وأكمل: «إن أي كلام غير وقف تلك الحرب لن نقبل به من أحد إطلاقًا، وعلى مجلس الأمن تحمل مسئولياته وأن يبادر إلى إصدار قرار بإدانة تلك الجريمة ووقف العدوان فورًا».